Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:03
28.833 -1,66%
Dow Jones 20:03
49.691 -0,03%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,3689. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,3715, mentre il primo supporto è stimato a 1,3663.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```