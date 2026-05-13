Londra: scambi al rialzo per Prudential

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi , che avanza bene del 2,04%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prudential rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Prudential , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 11,54 sterline. Primo supporto visto a 11,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 11,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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