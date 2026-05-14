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Analisi Tecnica: indice DAX del 13/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 13/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,76%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24.548,6. Primo supporto visto a 23.840. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23.543,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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