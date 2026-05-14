Analisi Tecnica: indice DAX del 13/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio
Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,76%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24.548,6. Primo supporto visto a 23.840. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23.543,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)