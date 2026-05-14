Milano 13:30
49.926 +0,90%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 13:30
10.369 +0,43%
Francoforte 13:30
24.454 +1,31%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido +0,01%.

Il quadro di medio periodo del FTSE 100 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 10.357. Primo supporto individuato a 10.264,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 10.449,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```