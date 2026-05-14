Ventoruzzo (AMF Italia): tutti d'accordo che serve modificare disciplina su lista del CdA

(Teleborsa) - Guardando alle riforme del mercato dei capitali fatte in Italia negli ultimi anni, "credo che ci sia proprio il 100% di condivisione finalmente sul fatto che una delle cose che non funziona è la disciplina della lista del CdA e credo che adesso non possiamo che essere tutti d'accordo sul modificarla, che secondo me sarebbe anche un segno di intelligenza politica quando ci si accorge che qualcosa non funziona". Lo ha detto Marco Ventoruzzo, presidente di AMF Italia, al convegno di AssoNEXT - l'associazione di riferimento delle PMI italiane quotate - presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio.



Analizzando invece le riforme ancora in cantiere, come quella del TUF, Ventoruzzo ha sostenuto che "la cabina di regia può essere un utilissimo strumento per far dialogare operatori e policy makers".

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