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Analisi Tecnica: indice DAX del 14/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 14/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio

Rialzo marcato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in utile dell'1,32% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.623,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.122. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.124,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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