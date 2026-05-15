Analisi Tecnica: indice DAX del 14/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio
Rialzo marcato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in utile dell'1,32% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.623,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.122. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.124,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)