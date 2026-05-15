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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio

In ribasso l'indice nipponico, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,50% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 62.031. Primo supporto visto a 61.400. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61.645.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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