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New York: in calo Caterpillar
Migliori e peggiori
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In breve
15 maggio 2026 - 16.10
Rosso per il
gigante delle macchine movimento terra
, che sta segnando un calo del 3,02%.
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