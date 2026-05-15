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Petrolio a 103,39 dollari alle 08:30
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15 maggio 2026 - 08.30
Prezzo del greggio Wti a 103,39 dollari per barile alle 08:30.
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