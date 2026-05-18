Milano
17:35
48.669
-0,91%
Nasdaq
18:52
28.884
-0,40%
Dow Jones
18:52
49.523
-0,22%
Londra
17:35
10.324
+1,26%
Francoforte
17:35
24.308
-0,07%
Lunedì 18 Maggio 2026, ore 19.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 103,57 dollari alle 15:40
Petrolio a 103,57 dollari alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
18 maggio 2026 - 15.40
Prezzo del greggio Wti a 103,57 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 103,48 dollari alle 11:30
Petrolio a 103,11 dollari alle 11:30
Petrolio a 103,78 dollari alle 15:40
Petrolio a 103,39 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+1,42%
Altre notizie
Petrolio a 96,22 dollari alle 08:30
Petrolio a 94,24 dollari alle 15:40
Petrolio a 99,54 dollari alle 11:30
Petrolio a 99,44 dollari alle 08:30
Petrolio a 95,54 dollari alle 08:30
Petrolio a 95,49 dollari alle 15:40
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto