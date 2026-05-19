Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Seduta moderatamente positiva per indice spagnolo, che ha chiuso in rialzo a 17.755,1.
Lo status tecnico di medio periodo di IBEX 35 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17.851,7. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 18.087,3, mentre il primo supporto è stimato a 17.616,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)