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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio

Appiattita la performance dell'indice svizzero, che porta a casa un trascurabile +0,16%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13.287,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13.147,8. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13.426,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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