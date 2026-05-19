Francoforte: brillante l'andamento di Qiagen

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , che lievita del 2,80%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Qiagen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,4%, rispetto a +1,12% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





La situazione di medio periodo di Qiagen resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 29,71 Euro. Supporto visto a quota 28,85. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 30,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```