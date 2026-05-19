Francoforte: brillante l'andamento di Qiagen
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che lievita del 2,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Qiagen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,4%, rispetto a +1,12% dell'indice della Borsa di Francoforte).
La situazione di medio periodo di Qiagen resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 29,71 Euro. Supporto visto a quota 28,85. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 30,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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