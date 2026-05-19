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Francoforte: risultato positivo per Qiagen
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Punta con decisione al rialzo la performance del
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, con una variazione percentuale del 3,01%.
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