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New York: andamento rialzista per CoStar

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per CoStar
Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, con una variazione percentuale del 2,53%.
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