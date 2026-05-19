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New York: brillante l'andamento di Erie Indemnity

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Erie Indemnity
(Teleborsa) - Avanza la società attiva nell'emissione e rinnovo di polizze per conto dei sottoscrittori della Borsa assicurativa Erie, che guadagna bene, con una variazione del 3,11%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Erie Indemnity mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,21%, rispetto a -0,88% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 222,3 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 231,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 241,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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