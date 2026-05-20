Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude in flessione dello 0,44%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10.195,9. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10.373,5. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10.106,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)