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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Giornata fiacca per indice spagnolo, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,48%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per IBEX 35, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17.592,1. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17.778,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 17.514,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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