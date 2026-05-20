Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio
Giornata negativa per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,84%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26.380,4, con il supporto più immediato individuato in area 25.615,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25.361.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)