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GOLD del 19/05/2026

Finanza
GOLD del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Aggressivo ribasso per il metallo giallo, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,85%.

Il quadro tecnico dell'oro suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 4.426 con tetto rappresentato dall'area 4.595,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4.369,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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