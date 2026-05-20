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Londra: andamento negativo per Sage

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Sage
(Teleborsa) - Sottotono lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che passa di mano con un calo del 2,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sage rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Sage classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,981 sterline e primo supporto individuato a 8,835. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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