Piazza Affari: rosso per WIIT

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , con una flessione dell'1,95%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di WIIT rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di WIIT . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, WIIT evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 33,37 Euro. Primo supporto a 32,22. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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