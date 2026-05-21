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Analisi Tecnica: indice DAX del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice di Francoforte, con una variazione percentuale dell'1,38%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24.999,5, mentre il primo supporto è stimato a 24.212,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.786,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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