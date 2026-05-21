Analisi Tecnica: indice DAX del 20/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio
Punta con decisione al rialzo la performance del principale indice di Francoforte, con una variazione percentuale dell'1,38%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24.999,5, mentre il primo supporto è stimato a 24.212,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.786,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)