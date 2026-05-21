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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Ottima performance per l'indice nipponico, che ha chiuso in salita a 61.664.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 65.727,7 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 58.659,3 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Nikkei 225 è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 65.727,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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