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Cummins scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Cummins scivola in fondo al mercato di New York
A picco il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, che presenta un pessimo -5,3%.
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