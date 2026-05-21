Francoforte: balza in avanti Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Seduta positiva per Carl Zeiss Meditec, che avanza bene dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carl Zeiss Meditec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Carl Zeiss Meditec ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26,37 Euro. Supporto a 25,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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