In leggero rialzo i listini europei, a Milano spicca Avio

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.Focus sul Medio Oriente
. Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti si trovano nelle "fasi finali" dei negoziati con l'Iran, ma le sue ultime dichiarazioni suggeriscono che Washington è disposta ad attendere qualche giorno per "le risposte giuste" da Teheran e rimane pronta a rispondere militarmente in caso di fallimento dei colloqui.
Sul fronte macroeconomico
, dopo la nuova riduzione dell'attività economica del settore privato dell'eurozona dello scorso aprile, i dati dell'indagine PMI di maggio 2026 segnano un ulteriore declino
. Le contrazioni sono peggiorate per produzione, nuovi ordini e occupazione, mentre la fiducia è scivolata ancora più in basso. Il motivo principale del declino dei livelli di attività è legato alla crescente pressione dei costi. I prezzi di acquisto hanno indicato l'aumento più rapido in tre anni e mezzo, e l'inflazione dei prezzi di vendita è anch'essa accelerata.
A marzo la bilancia delle partite correnti
dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 15 miliardi di euro
, in diminuzione rispetto all'attivo di 26 miliardi di euro di febbraio. Le stime degli analisti erano per un avanzo in salita fino a 26,3 miliardi. Su base non destagionalizzata, si registra un avanzo di 24 miliardi dai 21 miliardi del mese precedente. È quanto ha rilevato dalla BCE.
Tra chi ha pubblicato i risultati questa mattina
, Generali
ha rilasciato
conti del primo trimestre superiori alle aspettative e confermato i propri obiettivi fino al 2027, BT Group
ha previsto
ricavi in calo anche nell'esercizio in corso, mentre EasyJet
ha registrato
una perdita ante imposte allargata a 552 milioni di sterline nel primo semestre. A Piazza Affari
corrono Avio
, Ferrari
e Generali
. Seduta in salita invece per DiaSorin
.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,163. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 4.538 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 98,11 dollari per barile.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +73 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,81%. Nello scenario borsistico europeo
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,54%, piatta Londra
, che tiene la parità, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,36%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 49.334 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 51.956 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,29%); sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,12%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in luce Ferrari
, con un ampio progresso del 2,83%.
Andamento positivo per Generali Assicurazioni
, che avanza di un discreto +2,32%.
Ben comprata Avio
, che segna un forte rialzo del 2,15%. Campari
avanza dell'1,84%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit
, che continua la seduta con -0,80%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+3,00%), Sesa
(+2,81%), Ferragamo
(+2,43%) e Philogen
(+2,25%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries
, che continua la seduta con -5,96%.
Spicca la prestazione negativa di Fiera Milano
, che scende dell'1,78%. Ferretti
scende dell'1,54%.
Pensosa Pharmanutra
, con un calo frazionale dell'1,48%.