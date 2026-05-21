New York: Cummins in forte calo

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,30%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cummins , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cummins , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 657,7 USD. Primo supporto visto a 620,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 607,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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