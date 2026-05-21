New York: Cummins in forte calo
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cummins, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cummins, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 657,7 USD. Primo supporto visto a 620,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 607,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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