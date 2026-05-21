New York: pioggia di acquisti su Corning

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,57%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Corning rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Corning . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 194,7 USD. Primo supporto visto a 183,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 175,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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