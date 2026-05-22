Milano 13:25
49.395 +0,46%
Nasdaq 21-mag
29.357 0,00%
Dow Jones 21-mag
50.286 +0,55%
Londra 13:25
10.462 +0,17%
Francoforte 13:25
24.748 +0,57%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Chiusura negativa per l'Hang Seng Index, con un ribasso dell'1,03%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25.194,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25.770,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25.002,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```