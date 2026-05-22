Francoforte: scambi in positivo per Infineon
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia hi-tech tedesca, che tratta in utile del 3,74% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,63%, rispetto a +1,14% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 71,24 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 69,77. L'equilibrata forza rialzista del produttore di chip è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 72,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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