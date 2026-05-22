Francoforte: scambi in positivo per Infineon

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia hi-tech tedesca , che tratta in utile del 3,74% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,63%, rispetto a +1,14% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 71,24 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 69,77. L'equilibrata forza rialzista del produttore di chip è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 72,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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