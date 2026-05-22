Generalfinance, Banca d'Italia approva rimborso anticipato bond subordinato da 5 milioni
(Teleborsa) - Generalfinance, intermediario finanziario specializzato nel factoring quotato su Euronext STAR Milan, ha fatto sapere di aver ricevuto il via libera da Banca d'Italia per il rimborso anticipato del prestito obbligazionario subordinato Tier 2 da 5 milioni di euro al tasso fisso del 10%, emesso nel settembre 2021 con scadenza settembre 2027.
Il rimborso avverrà a partire dal 1° ottobre 2026, esercitando l'opzione call prevista al quinto anno dall'emissione. L'operazione si inserisce nella strategia di ottimizzazione della struttura di funding, a valle dell'emissione nel 2025 di un nuovo prestito subordinato Tier 2 da 30 milioni destinato anche al rifinanziamento anticipato delle passività subordinate in scadenza.
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