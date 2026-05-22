New York: giornata depressa per Coinbase Global

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che mostra un decremento del 2,40%.



L'andamento di Coinbase Global nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di breve periodo di Coinbase Global mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 194,1 USD e supporto a 185,3. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 202,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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