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New York: positiva la giornata per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Caterpillar
Seduta positiva per il gigante delle macchine movimento terra, che avanza bene del 2,60%.
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