Pesante sul mercato di New York Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore globale di videogiochi , che tratta in perdita del 4,65% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Take-Two Interactive Software , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Take-Two Interactive Software confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 240,6 USD con primo supporto visto a 219,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 212,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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