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Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore automotive dell'Italia
Giornata brillante per il comparto italiano auto e ricambi, che avanza a 275.803,47 punti.
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