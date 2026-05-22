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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto media dell'Italia
Si muove al ribasso l'indice media italiano, che perde lo 0,66%, scambiando a 9.038,04 punti.
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