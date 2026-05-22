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Piazza Affari: positiva la giornata per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Stellantis
Balza in avanti la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,20%.
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