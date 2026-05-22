Piazza Affari: si concentrano le vendite su Revo Insurance

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , che presenta una flessione del 2,21% sui valori precedenti.



L'andamento di Revo Insurance nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Revo Insurance , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22,45 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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