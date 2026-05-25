Analisi Tecnica: EUR/USD del 24/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 maggio
Allunga timidamente il passo il cross Euro / Dollaro USA, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,25%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,1641. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,167, mentre il primo supporto è stimato a 1,1612.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)