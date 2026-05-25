Milano 17:35
50.220 +1,43%
Nasdaq 22-mag
29.482 +0,42%
Dow Jones 22-mag
50.580 +0,58%
Londra 22-mag
10.466 0,00%
Francoforte 17:35
25.389 +2,01%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 24/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 24/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 maggio

Allunga timidamente il passo il cross Euro / Dollaro USA, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,25%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,1641. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,167, mentre il primo supporto è stimato a 1,1612.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```