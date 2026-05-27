Milano 10:58
50.036 +0,27%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
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Londra 10:58
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Francoforte 10:58
25.343 +0,63%

Analisi Tecnica: indice DAX del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Ribasso composto e controllato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dello 0,80% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.513,7, mentre il primo supporto è stimato a 24.731,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.296,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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