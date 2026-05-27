Analisi Tecnica: indice DAX del 26/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio
Ribasso composto e controllato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dello 0,80% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.513,7, mentre il primo supporto è stimato a 24.731,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.296,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)