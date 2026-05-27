Milano 10:58
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Dow Jones 26-mag
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Londra 10:58
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Performance infelice per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 26 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50.357 e primo supporto individuato a 49.305. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51.408.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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