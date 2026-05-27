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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Seduta vivace per il Nasdaq Composite, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,19%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26.918. Rischio di discesa fino a 26.132,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 27.703,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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