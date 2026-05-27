Italiaonline presenta InRete AI: il nuovo marketing digitale per le PMI

(Teleborsa) - Italiaonline ha annunciato il lancio di InRete AI, la nuova piattaforma di marketing digitale dedicata alle PMI e basata sull'intelligenza artificiale. Il servizio rappresenta un hub unico, che copre l'intero funnel di vendita: visibilità, conversione e fidelizzazione del cliente.



La piattaforma si articola in quattro moduli scalabili: InRete AI Start, dedicato alla presenza online di base; InRete AI Visibilità Top, con chatbot integrato per mercati locali competitivi; InRete AI Premium, suite full-funnel B2C; InRete AI Business, orientato al B2B con strumenti di prospecting e lead generation.



Tra le funzionalità, l'ottimizzazione per la citabilità sui Large Language Models come ChatGPT, Gemini e Meta AI, la gestione automatizzata di chat, messaggi sui social, risposte alle recensioni e distribuzione di coupon. Le lead confluiscono in un CRM con strumenti di marketing automation. InRete AI si integra con MARiO, il collaboratore digitale basato su IA agentica già in catalogo.



"Con InRete AI non stiamo semplicemente lanciando una nuova offerta, ma stiamo consegnando alle PMI le chiavi di una vera e propria soluzione tecnologica finora accessibile solo alle grandi aziende", ha dichiarato Umberto Poschi, Chief Web and Media Services Officer di Italiaonline.

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