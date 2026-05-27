Piazza Affari: andamento negativo per Tenaris

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , in flessione del 2,34% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tenaris , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, l' azienda che opera nel settore siderurgico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,73 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```