Piazza Affari: andamento negativo per Tenaris
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, in flessione del 2,34% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tenaris, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, l'azienda che opera nel settore siderurgico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,73 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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