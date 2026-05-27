Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Ifis

(Teleborsa) - Scambia in profit l' Istituto con sede a Venezia , che lievita del 2,16%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di Banca Ifis subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Analizzando lo scenario della banca tricolore si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,59 Euro. Prima resistenza a 20,06. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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