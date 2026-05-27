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Piazza Affari: in calo Tenaris

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Tenaris
Composto ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, in flessione del 2,34% sui valori precedenti.
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