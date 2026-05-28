Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un -0,03%.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,1645. Supporto stimato a 1,1608. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,1682.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)