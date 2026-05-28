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PLATINUM del 27/05/2026

Finanza
PLATINUM del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Chiusura negativa per il metallo bianco-argenteo, con un ribasso dell'1,21%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.904,3. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.957,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.886,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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