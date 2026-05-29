Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio
Frazionale rialzo per il derivato italiano, che mette a segno un modesto profit a +0,45%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 50.215. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49.485. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49.155.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)