Milano 10:42
50.040 +0,43%
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Dow Jones 28-mag
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Londra 10:42
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Frazionale rialzo per il derivato italiano, che mette a segno un modesto profit a +0,45%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 50.215. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49.485. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49.155.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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